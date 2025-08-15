Без денег и в заложниках: названы схемы предлагающих работу за рубежом аферистов

Эксперт «Мошеловки» Алла Храпунова рассказала о мошенниках, которые предлагают людям якобы работу за рубежом. Она предупредила, что существует две схемы обмана: согласно первой, злоумышленники просто вымогают деньги под предлогом оформления визы, страховки, оказания юридических услуг, а потом пропадают; по второй же схеме жертва действительно едет в другую страну, но условия работы оказываются совсем другими.

Чаще всего, по словам Храпуновой, работает первая схема. В этом случае никакие документы не оформляются, а вымогать деньги перестают тогда, когда жертва сама перестает их давать. Второй вариант намного опаснее: в другой стране у человека могут просто отобрать документы, и он окажется в заложниках.

«Самый лучший вариант - это, например, не те условия работы, которые обещали, не те условия проживания, на которые они ехали, и оплата. А вообще бывают совершенно ужасные истории, когда отбирают паспорта, и люди становятся фактически заложниками в таких псевдокомпаниях», - предупредила эксперт.

В обоих случаях обезопасить себя можно только если тщательно проверять всю информацию. Узнать больше о компании, в которой предстоит работать, о том, чем она занимается. Мошенники, объяснила Алла Храпунова, обычно не дают никакой конкретики, поэтому уточняющие вопросы помогут их вычислить.

Также эксперт посоветовала внимательно читать условия договора, ведь часто они не соответствуют тому, что написано в вакансии. В таком случае, если человек подпишет документ, ему будет сложнее доказать, что его обманули.

«Если вы едете за границу, обязательно сообщите родственникам, знакомым, друзьям. Максимальные контакты оставьте. Это как раз будет какой-то страховкой, если вдруг, не дай Бог, так случится, отберут паспорта и попадете в заложники», - добавила она.

Помимо этого, стоит быть на связи с посольством и сообщать ему о своем приезде в другую страну, сообщила эксперт.

