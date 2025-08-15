МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

Магнитуда подземных толчков составила 6,5.
Игнат Далакян 2025-08-15 13:44:05
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Магнитуда: 6.5 Интенсивность в Петропавловск-Камчатском (предварительная оценка): 5», -говорится в сообщении ведомства.

Эпицентр землетрясения находится в 97 км от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что очаг находился на глубине 48 километров.

Ранее 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. По информации властей, его магнитуда составила 8,8. После случившегося в регионе ввели режим повышенной готовности. 

 

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #Петропавловск-Камчатский
