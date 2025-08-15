ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по пяти районам Ливана, расположенным к северу от реки Литани, где, предположительно, находятся военные объекты шиитской группировки «Хезболла», сообщила местная служба гражданской обороны в публикации на платформе X.

Авиаудары затронули районы близ населенных пунктов Бургуз, Джаббур, Джермак, Эль-Катрания и Эль-Махмудия, где, по данным службы, наблюдалось перемещение бойцов «Хезболла».

Ранее в районе Западное Бекаа ракетным обстрелам подверглись подземные укрытия в ущелье Вади-Зелайя, где раздалось несколько мощных взрывов. Также поступили сообщения об ударах по объектам «Хезболла» в горной местности Иклим-эт-Туффах.

Во второй половине дня израильский беспилотник атаковал приграничный город Айтарун, в результате чего ранения получили двое сотрудников полиции.

По информации Министерства здравоохранения Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное 27 ноября 2024 года, с начала года Израиль провел более 4 тысяч атак на ливанскую территорию, в результате которых погибло 238 человек и более 500 получили ранения.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Ливану систем обслуживания самолетов A-29 Super Tucano и сопутствующего оборудования на сумму $100 миллионов.