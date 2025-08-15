МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Удары затронули пять районов страны.
Дима Иванов 2025-08-15 01:29:39
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по пяти районам Ливана, расположенным к северу от реки Литани, где, предположительно, находятся военные объекты шиитской группировки «Хезболла», сообщила местная служба гражданской обороны в публикации на платформе X.

Авиаудары затронули районы близ населенных пунктов Бургуз, Джаббур, Джермак, Эль-Катрания и Эль-Махмудия, где, по данным службы, наблюдалось перемещение бойцов «Хезболла».

Ранее в районе Западное Бекаа ракетным обстрелам подверглись подземные укрытия в ущелье Вади-Зелайя, где раздалось несколько мощных взрывов. Также поступили сообщения об ударах по объектам «Хезболла» в горной местности Иклим-эт-Туффах.

Во второй половине дня израильский беспилотник атаковал приграничный город Айтарун, в результате чего ранения получили двое сотрудников полиции.

По информации Министерства здравоохранения Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное 27 ноября 2024 года, с начала года Израиль провел более 4 тысяч атак на ливанскую территорию, в результате которых погибло 238 человек и более 500 получили ранения.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Ливану систем обслуживания самолетов A-29 Super Tucano и сопутствующего оборудования на сумму $100 миллионов.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 