Пытавшийся переехать на самосвале людей в Новосибирске задержан в Казахстане

Прокуратура региона сообщила, что фигуранта задержали в Астане, откуда он планировал уехать в Азербайджан.
Игнат Далакян 2025-08-15 11:42:44
© Фото: Прокуратура Новосибирской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который дважды пытался в Новосибирске сбить людей. Его поймали в Казахстане, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Компетентными органами Казахстана задержан причастный к покушению на убийство гражданин иностранного государства», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас идет подготовка к экстрадиции задержанного на территорию России. Прокуратура региона сообщила, что фигуранта задержали в Астане, откуда он планировал уехать в Азербайджан.

По предварительным данным, за рулем был Эльчин Джаннатов. Сейчас он заочно арестован.

Напомним, что инцидент произошел 10 августа. Грузовик протаранил толпу на крыльце здания, затем отъехал и снова влетел в нее на скорости. Пострадали несколько человек. На следующий день подозреваемый сбежал из России и скрылся в Казахстане. Его объявили в межгосударственный розыск, а 14 августа задержали в Астане.

#в стране и мире #грузовик #покушение #Казахстан #Астана #Задержание #водитель #Самосвал
