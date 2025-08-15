Двое украинцев пытались сбежать от мобилизации в Словакию на электросамокатах

Двое граждан Украины пытались сбежать от мобилизации в соседнюю Словакию на электросамокатах. Об этом сообщает "Страна.ua".
«Двое мужчин пытались сбежать за границу на (электрических) самокатах», - говорится в сообщении.
Беглецы пытались объехать КПП по пересеченной местности, однако украинские пограничники выследили их с помощью камер и задержали в 300 метрах от границы.
Теперь мужчинам грозит административная ответственность.
Ранее пленный из ВСУ назвал «истреблением нации» мобилизацию на Украине.
