Двое украинцев пытались сбежать от мобилизации в Словакию на электросамокатах

Двое граждан Украины пытались сбежать от мобилизации в соседнюю Словакию на электросамокатах. Об этом сообщает "Страна.ua".

«Двое мужчин пытались сбежать за границу на (электрических) самокатах», - говорится в сообщении.

Беглецы пытались объехать КПП по пересеченной местности, однако украинские пограничники выследили их с помощью камер и задержали в 300 метрах от границы.

Теперь мужчинам грозит административная ответственность.

Ранее пленный из ВСУ назвал «истреблением нации» мобилизацию на Украине.