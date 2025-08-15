МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Двое украинцев пытались сбежать от мобилизации в Словакию на электросамокатах

Беглецы были задержаны всего в 300 метрах от цели.
Константин Денисов 2025-08-15 00:58:18
© Фото: Christian Kunz, dpa, Globallookpress

Двое граждан Украины пытались сбежать от мобилизации в соседнюю Словакию на электросамокатах. Об этом сообщает "Страна.ua".

«Двое мужчин пытались сбежать за границу на (электрических) самокатах», - говорится в сообщении.

Беглецы пытались объехать КПП по пересеченной местности, однако украинские пограничники выследили их с помощью камер и задержали в 300 метрах от границы.

Теперь мужчинам грозит административная ответственность.

Ранее пленный из ВСУ назвал «истреблением нации» мобилизацию на Украине.

#в стране и мире #Украина #граница #словакия #мобилизация
