Гладков: ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Украинские боевики нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сейчас шел пешком. В этот момент ударили по зданию правительства. Есть небольшие повреждения. С ситуацией справимся, главное - быть осторожными», - заявил он в видеообращении.
Глава региона призвал граждан соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в поселке Уразово Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»