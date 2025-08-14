МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гладков: ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

По словам главы региона, постройка получила незначительные повреждения. Инцидент произошел, когда Гладков шел на работу.
Глеб Владовский 2025-08-14 06:56:34
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Украинские боевики нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас шел пешком. В этот момент ударили по зданию правительства. Есть небольшие повреждения. С ситуацией справимся, главное - быть осторожными», - заявил он в видеообращении.

Глава региона призвал граждан соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в поселке Уразово Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника.

#белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #здание правительства
