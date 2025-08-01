Маломерное судно с шестью людьми затонуло в Амурском лимане

Маломерное парусно-моторное судно с шестью гражданами на борту село на мель 31 июля в северной части Амурского лимана, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Яхта затонула из-за полученных повреждений после инцидента. Всех пассажиров эвакуировал на берег танкер, проходивший неподалеку и отреагировавший на сигнал бедствия. Никто не пострадал.

Прокуратура выясняет детали инцидента и осуществляет надзор за проведением доследственной проверки по ст. 263 УК РФ.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что мужчина пострадал после столкновения двух моторных лодок на на Телецком озере на Алтае.