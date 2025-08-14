МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЕС предложили «заткнуться», а не критиковать санкции США

Министр финансов Бессент призвал ЕС присоединиться к вторичным санкциям.
Дима Иванов 2025-08-14 04:03:48
© Фото: IMAGO Offenberg, www.imago-images.de, Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны Евросоюза «действовать или заткнуться»в вопросе санкций против России, сообщила газета Bloomberg.

По мнению главы ведомства, европейские государства должны одобрить повышение торговых пошлин в отношении Китая и других стран, закупающих российские энергоносители.

Как отметил Бессент, характер санкций против России может быть пересмотрен в сторону ужесточения или смягчения в зависимости от итогов переговоров президентов США и России, намеченных на 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что европейцам следует либо присоединиться к санкционным мерам, либо воздержаться от критики.

Ранее Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым вторичным санкциям США против торговых партнеров России.

