«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка УЕФА по футболу

В финале парижане одолели лондонский «Тоттенхэм».
Константин Денисов 2025-08-14 03:46:20
© Фото: Harry Langer, Defodi Images, Globallookprerss

Французский «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка УЕФА по футболу. В финале команда Луиса Энрике обыграла лондонский «Тоттенхэм».

Основное время матча завершилось вничью 2:2. За пять минут до конца парижане уступали 0:2, но смогли сравнять счет и перевести матч в серию послематчевых пенальти.

Там футболисты «ПСЖ» оказались точнее и завоевали трофей.

Российский голкипер команды Матвей Сафонов весь матч провел на скамейке запасных. Тем не менее, он тоже получил медаль за победу на турнире. Для россиянина этот трофей стал уже пятым в составе команды, за которую он выступает всего один сезон.

