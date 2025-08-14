МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NBC: американцу грозит до года тюрьмы за бросок сэндвичем в полицейского

Обвиняемому мужчине, бросившему сэндвич в федерального служащего в Вашингтоне, предъявлено обвинение в нападении.
Дарина Криц 2025-08-14 22:12:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В американской столице рассматривают дело в отношении гражданина, бросившего бутерброд в стража порядка. За эту выходку мужчине грозит до одного года тюрьмы.

По информации телеканала NBC News, мужчину обвиняют в том, что он таким образом напал на федерального офицера, которым оказался сотрудник Таможенно-пограничной службы США.

«Мужчине предъявили обвинение после того, как он бросил сэндвич в сотрудника таможенной и пограничной охраны США, предположительно назвав его "фашистом" и крикнув, что не хочет, чтобы агенты патрулировали Вашингтон, округ Колумбия», - уточнили журналисты канала.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда американец стоял рядом с госслужащим, патрулировавшим район. В какой-то момент он начал кричать на силовика. В итоге его обвинили в том, что бросил сэндвич в стиле «субстайл», попав офицеру «в грудь через несколько минут после того, как выкрикнул непристойности».

#в стране и мире #сша #Вашингтон #обвинение #Нападение на людей
