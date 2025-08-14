Российским экспортерам обнулили нормы продажи валютной выручки

Российским экспортерам облегчили нормативы обязательной продажи валютной выручки. Теперь они равняются нулю, то есть теперь они не обязаны перечислять не менее 40% иностранной валюты на специальные счета в российских банках.

Также российский бизнес был обязан продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой валюты в 14-дневный срок. Теперь это требование также упразднено. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, его текст опубликован на сайте Правительства РФ.

«В абзаце первом подпункта "а" цифры "40" заменить цифрой "0". Подпункт "б" изложить в следующей редакции: "б) осуществляют обязательную продажу на внутреннем валютном рынке Российской Федерации зачисленной в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта иностранной валюты в размере 0 процентов суммы иностранной валюты в срок, не превышающий 14 дней со дня зачисления», - говорится в опубликованном документе.

Поясняется, что принятое решение обусловлено стабилизацией курса российской национальной валюты и отсутствием проблем с валютной ликвидностью.

Напомним, эти нормативы об обязательной репатриации валютной выручки были введены в октябре 2023 года указом президента РФ и распространялись на топливно-энергетический комплекс (ТЭК), лесную и химическую промышленность, экспортеров в отраслях черной и цветной металлургии, зернового хозяйства.