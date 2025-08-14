МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В розыск объявили бывшего депутата Госдумы от Крыма Бальбека

В МВД призвали граждан, владеющих какой-либо информацией, сообщить об этом в дежурную часть.
Анастасия Бобылева 2025-08-14 19:18:53
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека объявили в розыск. Об этом сообщили в симферопольском МВД, уточнив, что он разыскивается по уголовной статье.

«Внимание, розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК России разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р.», - пишет ведомство.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о том, где находятся эти люди, попросили сообщить в дежурную часть симферопольской полиции. Уточняется, что конфиденциальность будет соблюдена.

Руслан Бальбек пробыл вице-премьером правительства Крыма с мая 2014 по сентябрь 2016 года. Потом он стал депутатом Госдумы от региона и пробыл им с 2016 по 2021 год.

#в стране и мире #Крым #Руслан Бальбек #госдума #Розыск #МВД России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 