В розыск объявили бывшего депутата Госдумы от Крыма Бальбека

Бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека объявили в розыск. Об этом сообщили в симферопольском МВД, уточнив, что он разыскивается по уголовной статье.

«Внимание, розыск. Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК России разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.; Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р.; Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р.», - пишет ведомство.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о том, где находятся эти люди, попросили сообщить в дежурную часть симферопольской полиции. Уточняется, что конфиденциальность будет соблюдена.

Руслан Бальбек пробыл вице-премьером правительства Крыма с мая 2014 по сентябрь 2016 года. Потом он стал депутатом Госдумы от региона и пробыл им с 2016 по 2021 год.