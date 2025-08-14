Telegraph: на базе в Шотландии произошел радиоактивный выброс

Британское минобороны сообщило о серьезном происшествии, связанном с ядерными выбросами, произошедшем в этом году. Речь идет о военно-морской базе «Клайд» в Фаслейне, в Шотландии, на которой базируются подводные лодки королевского флота, в том числе и суда класса Vanguard, вооруженные стратегическими ядерными ракетами Trident.

«В период с января по апрель на базе HMNB Clyde на озере Гэр-Лох произошло событие категории "А". Они определяются как те, которые несут в себе "фактический или высокий потенциал радиоактивного выброса в окружающую среду"», - уточнило издание The Telegraph.

Журналисты пишут, что у британского общества могут возникнуть серьезные опасения относительно того, как происходит обслуживание АПЛ Trident в Шотландии. В то же время оборонное ведомство не стало комментировать произошедший случай.

Остается неясным, произошла ли в окружающую среду утечка радиации. В период с 2006 по 2007 годы и в 2023 году МО Великобритании сообщало о подобных инцидентах и именно в Фаслейне.

В июне этого года стало известно, что у Лондона имеются планы построить до 12 новых атомных подлодок. Вероятнее всего, замена имеющихся на новые будет проводиться с конца 2030-х годов.