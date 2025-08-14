Россиянам рассказали, где лучше всего собирать грибы осенью

Названы наиболее благоприятные регионы для сбора грибов в осеннее время. Об этом рассказали в сервисе бронирования путешествий.
По мнению экспертов, наиболее грибным регионом считается Пряжинский район и его окрестности в Карелии. Стоимость проживания на местных туристических объектах в целом составляет в среднем 10,2 тысяч рублей.
Кроме того, популярным местом является деревня Красный Яр в Уфимском районе Башкирии. Немало грибов растет в районе Серпухова, Коломны и Рузы в Московской области.
Также эксперты порекомендовали посетить Владимирскую, Калужскую, Рязанскую и Ленинградскую области, пишет RT.
Ранее миколог Дмитрий Тихомиров рассказал, как отличить смертельно ядовитый гриб от остальных. Обязательно нужно смотреть на низ ножки гриба, так как у всех мухоморовых внизу ножки есть утолщение, из которого они и растут. У съедобных такого обычно нет, а у всех ядовитых есть.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»