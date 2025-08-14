МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Sky: главе МИД Британии грозит штраф за незаконную рыбалку с Вэнсом

Чиновник неудачно порыбачил в собственной резиденции.
Константин Денисов 2025-08-14 00:02:53
Главу МИД Великобритании Дэвида Лэмми могут оштрафовать за незаконную рыбалку в собственной резиденции с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Об этом сообщает телеканал Sky.

Пока Вэнс с семьей гостит в Британии, Лэмми уже успел пригласить его на рыбалку, которая не очень хорошо закончилась для него самого. Мало того, что глава британского МИД ничего не поймал, в отличие от своего гостя, он еще и нарушило местное законодательство.

«Министр иностранных дел направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административным нарушением, связанным с отсутствием соответствующей лицензии на рыбалку на частном озере в рамках дипломатического визита в Шевенинг-Хаус на прошлой неделе», - рассказал один из представителей внешнеполитического ведомства.

Пока доподлинно неизвестно, была у Лэмми лицензия или нет. В случае ее отсутствия, ему грозит штраф в размере 2500 фунтов стерлингов (3400) долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Вэнса своим вероятным преемником на посту лидера США.

#в стране и мире #сша #Великобритания #штраф #рыбалка #Джеймс Дэвид Вэнс #Дэвид Лэмми
