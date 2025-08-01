Bloomberg : Индия отказалась закупать американские истребители F-35

Bloomberg узнал, что Индия отказалась от закупки американских истребителей пятого поколения F-35, пишет RT.

По данным агентства, индийская сторона уведомила США о своем отсутствии интереса к приобретению этих самолетов-невидимок.

В феврале президент США Дональд Трамп предлагал Нью-Дели приобрести F-35. Как уточняют источники, Индия настаивает на том, чтобы военное сотрудничество с Вашингтоном сосредоточилось на совместной разработке и производстве военной техники на индийской территории.

Ранее в июне сообщалось, что Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35A, которые способны нести термоядерные авиабомбы B61-12.