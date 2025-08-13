Швед Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд. Новое достижение спортсмен установил на мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште.

Новый мировой рекорд составляет 6,29 метра. Прежнее достижение равнялось 6,28 - его Дюплантис установил 15 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Напомним, российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от участия в международных соревнованиях.