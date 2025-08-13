МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Швед Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Спортсмен обновляет собственные достижения.
Константин Денисов 2025-08-13 05:45:22
© Фото: William Cannarella, Keystone Press Agency, Globallookpress

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд. Новое достижение спортсмен установил на мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште.

Новый мировой рекорд составляет 6,29 метра. Прежнее достижение равнялось 6,28 - его Дюплантис установил 15 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Напомним, российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от участия в международных соревнованиях.

#Спорт #в стране и мире #Легкая атлетика #Дюплантис
