Девять человек погибли при взрыве на заводе в Бразилии

Девять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых материалов в бразильском Куатру-Баррас. Об этом сообщил в соцсети Х губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.

«Глубоко сожалею о девяти жертвах взрыва в Куатру-Баррас. Это печальный день в истории нашего штата», - написал глава региона.

Жуниор выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Известно, что еще семь человек получили различные ожоги.

Взрыв прогремел в помещении площадью 25 квадратных метров, которое являлось складом для готовых материалов. Причина их детонации пока не установлена.