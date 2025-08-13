МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девять человек погибли при взрыве на заводе в Бразилии

Еще семеро получили различные травмы.
Константин Денисов 2025-08-13 04:56:20
© Фото: Ton Molina, Keystone Press Agency, Globallookpress

Девять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых материалов в бразильском Куатру-Баррас. Об этом сообщил в соцсети Х губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.

«Глубоко сожалею о девяти жертвах взрыва в Куатру-Баррас.  Это печальный день в истории нашего штата», - написал глава региона.

Жуниор выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Известно, что еще семь человек получили различные ожоги.

Взрыв прогремел в помещении площадью 25 квадратных метров, которое являлось складом для готовых материалов. Причина их детонации пока не установлена.

#в стране и мире #взрыв #Бразилия #пострадавшие #происшествия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 