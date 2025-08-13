В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72236-2025 "Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования", который будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по реализации фермерской продукции», - говорится в сообщении.

ГОСТ вступит в силу с 1 января 2026 года. Он будет направлен на устранение любых попыток ввести в заблуждение покупателя.

Так, теперь производители сельхозпродукции обязаны максимально конкретно обозначать внешний вид, состав и особенности товаров. С помощью этого законодатели надеются повысить прозрачность фермерского рынка, а также максимально защитить как потребителей, так и самих производителей.