В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции

Единый стандарт для сельхозпродукции заработает с 1 января 2026 года.
Константин Денисов 2025-08-13 23:36:15
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72236-2025 "Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования", который будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по реализации фермерской продукции», - говорится в сообщении.

ГОСТ вступит в силу с 1 января 2026 года. Он будет направлен на устранение любых попыток ввести в заблуждение покупателя.

Так, теперь производители сельхозпродукции обязаны максимально конкретно обозначать внешний вид, состав и особенности товаров. С помощью этого законодатели надеются повысить прозрачность фермерского рынка, а также максимально защитить как потребителей, так и самих производителей.

#в стране и мире #закон #ГОСТ #сельхозпродукция #фермерство
