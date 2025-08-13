В МВД предложили запретить заглушки для ремней безопасности

В МВД предложили законодательно запретить использование заглушек для ремней безопасности. Об этом сообщается в обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

«Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности», - говорится в документе.

В ведомстве пояснили, что зачастую определить, пристегнуты водитель и пассажиры или нет, невозможно из-за того, что цвет ремня сливается с одеждой, поэтому там предложили делать ремни с контрастной расцветкой.

Кроме того, полиция хочет усилить контроль за соблюдением мер безопасности с помощью постоянных звуковых сигналов, которые раздаются в автомобиле, если хотя бы один пассажир не пристегнут.

Таким образом, в МВД планируют снизить количество нарушителей и серьезность последствий ДТП.

Ранее автоэксперт Николай Галушин пояснил, как будет работать проверка ОСАГО через камеры.