МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД предложили запретить заглушки для ремней безопасности

В ведомстве признали трудности с определением нарушителей, пренебрегающих собственной безопасностью.
Константин Денисов 2025-08-13 02:18:12
© Фото: IMAGO, R. Rebmann, Globallookpress

В МВД предложили законодательно запретить использование заглушек для ремней безопасности. Об этом сообщается в обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

«Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности», - говорится в документе.

В ведомстве пояснили, что зачастую определить, пристегнуты водитель и пассажиры или нет, невозможно из-за того, что цвет ремня сливается с одеждой, поэтому там предложили делать ремни с контрастной расцветкой.

Кроме того, полиция хочет усилить контроль за соблюдением мер безопасности с помощью постоянных звуковых сигналов, которые раздаются в автомобиле, если хотя бы один пассажир не пристегнут.

Таким образом, в МВД планируют снизить количество нарушителей и серьезность последствий ДТП.

Ранее автоэксперт Николай Галушин пояснил, как будет работать проверка ОСАГО через камеры.

#в стране и мире #МВД РФ #ДТП #штрафы #ремень безопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 