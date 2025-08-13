Экономист назвал госдолг США жуткой головной болью всего мира

Государственный долг США превратился в «жуткую головную боль всего мира», а виной тому - непомерные расходы на военные конфликты и торговые войны. Так считает Марат Сафиулин, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Лаборатории финансовой грамотности Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

По его словам, США балансируют на грани дефолта. Сейчас сумма долга составляет 37 триллионов долларов - такой цифры страна не видела со времен Второй мировой войны и Великой депрессии.

«Источник проблем - непомерные расходы, в том числе и военные траты, которые достигают ежегодно около триллиона долларов. Фактически США благодаря бесконечным военным конфликтам и торговым войны со всем миром живут не по средствам. Почти каждый четвертый налоговый доллар уходит в уплату процентов по огромному американскому долгу», - пояснил эксперт.

Сафиулин рассказал, что власти пытаются улучшить ситуацию и одну из таких попыток предпринял предприниматель Илон Маск. Он предложил создать новую систему управления государственными финансами, но потерпел неудачу из-за политических барьеров и бюрократии.

По мнению экономиста, ситуация продолжает ухудшаться по двум причинам. Одной из них являются налоговые льготы, введенные президентом США Дональдом Трампом и сократившие доходы государства. Другая причина - наращивание бюджетных дефицитов из-за мягкой монетарной политики в стране. Также влияние оказали серьезные траты на оборонные программы и медицинские реформы.

«Сегодня Америке нужно пройти через острые бюджетные урезания, чтобы спасти мировую экономику завтра! Или весь мир ждет настоящий экономический апокалипсис, при котором армагеддон дефолта США покажется веселым детским утренником!» - подытожил Сафиулин.

Ранее стало известно о том, что госдолг США превысил отметку в 37 триллионов долларов. Об этом сообщил Минфин страны.