В МИД Эстонии сообщили о высылке российского дипломата

Первого секретаря посольства РФ обвинили в расколе общества республики.
Глеб Владовский 2025-08-13 12:06:11
© Фото: IMAGO Madis Veltman Globallookpress

Эстония высылает сотрудника российского посольства с территории страны. Сообщение опубликовано на официальном портале МИД республики.

Уточняется, что временному поверенному в делах посольства РФ и вручили ноту, в которой говорится, что первый секретарь посольства России объявлен персоной нон грата, и что он должен покинуть Эстонию.

«Дипломат, о котором идет речь, непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии и разделении эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкций», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Таллина начали ставить заграждения на Нарвском мосту на границе с Россией. В Эстонии объяснили такие меры укреплением безопасности КПП.

