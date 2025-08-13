МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин обратился к молодым журналистам на форуме «Шум»

От сотрудников медиа зависит правдивый образ России в мире, подчеркнул президент.
Дима Иванов 2025-08-13 00:02:11
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Poo, Globallookpress

Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам молодежного форума «Шум», стартовавшего в Калининградской области.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что проект продолжает развиваться, собирая в регионе талантливых молодых людей, стремящихся к новым знаниям и вдохновленных креативными идеями. Среди них — начинающие журналисты, создатели просветительского контента, пресс-секретари, а также студенты профильных вузов и представители различных медийных профессий.

По словам Путина, форум предоставит участникам возможность обсудить профессиональные вопросы с известными журналистами и экспертами, заручиться поддержкой коллег и реализовать свои проекты.

Президент подчеркнул, что от профессионализма и гражданской ответственности молодых медиаспециалистов, их умения работать с современными технологиями во многом зависит объективное освещение истории, достижений и текущей жизни России, а также формирование ее правдивого образа на международной арене.

Он также отметил, что их работа должна способствовать сплочению многонационального народа страны, воспитанию патриотизма, чувства товарищества и сопричастности к судьбе Родины у молодого поколения.

Всероссийский молодежный форум «Шум», организованный платформой Росмолодежь.Форумы, открылся под Калининградом. Как сообщают организаторы, четыре образовательных заезда объединят 1200 молодых специалистов медиаиндустрии и журналистов из России и других стран.

