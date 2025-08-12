МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил

Военная авиация России отмечает свой 113-й день рождения.
Константин Денисов 2025-08-12 05:14:27
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил.

«Военная авиация всегда являлась одним из самых эффективных средств ведения боевых действий и гордостью нашей армии. Ее личный состав внес огромный вклад в победу советского народа над фашистской Германией, с честью выполнял интернациональный долг и участвовал в антитеррористических операциях во многих точках мира», - приводит слова главы Минобороны пресс-служба ведомства.

Белоусов отметил заслуги предыдущих поколений летчиков и конструкторов, которые обеспечили России уверенное превосходство в небе.

Кроме того, министр напомнил, что уже 33 летчика стали Героями России за время спецоперации по защите Донбасса.

Белоусов поблагодарил военнослужащих ВВС, которые теперь входят в состав ВКС, за самоотверженный труд.

12 августа российская военная авиация отмечает свой 113-й день рождения. ВВС впервые были выделены в самостоятельный род войск в 1912 году.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Минобороны РФ #ВВС #Андрей Белоусов
