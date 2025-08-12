МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два самолета столкнулись в аэропорту Монтаны

На борту одного из них находились пилот и три пассажира.
Константин Денисов 2025-08-12 04:33:28
© Фото: 0327tnumata, X

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Калиспелл, штат Монтана, США. Об этом сообщает NBC Montana, ссылаясь на местные власти.

Инцидент произошел в 14.08 по местному времени (23.08 по Москве). Один борт при заходе на посадку врезался в находившийся на полосе самолет.

В результате он протаранил еще несколько лайнеров, на месте происшествия вспыхнул пожар.

Огонь оперативно потушили. На борту самолета, который неудачно приземлился, находились пилот и три пассажира, все они остались живы.

На данный момент сообщается о двух пострадавших.

#в стране и мире #самолеты #сша #авиакатастрофа #Монтана #происшествия
