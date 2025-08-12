МО РФ: над российскими регионами сбили 26 украинских дронов

Дежурные средства ПВО с 20:40 до 22:30 по московскому времени перехватили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что большинство вражеских летательных аппаратов уничтожили в Брянской области. Там сбили 12 дронов.

Еще девять БПЛА нейтрализовали в Курской области, три - в Белгородской, по одному - в Воронежской и Орловской.

Для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.