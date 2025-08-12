Китай прекратил контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой

Китай прекратил любые отношения с президентом Чехии Петром Павелом после его встречи с Далай-ламой XIV. Об этом сообщил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь.

«В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие», - передает его слова РИА Новости.

Линь Цзянь отметил, что Павел настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой, несмотря на то, что Пекин выразил решительный протест. Таким образом, действия чешского президента нанесли ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, подчеркнул дипломат.