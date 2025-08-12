Политолог Вадим Сипров заявил, что Россия без труда сможет организовать новые маршруты поставок газа в европейские страны в обход Украины. По его словам, сделать это можно, если продолжить «Турецкий поток».

Через него, считает Сипров, можно поставлять ресурс не только в Сербию и Словакию, но и в Австрию, которая тоже заинтересована в нем, но старается «не отсвечивать». Эксперт подчеркнул, что эти страны находятся в оппозиции к управляющему органу Евросоюза и планируют соблюдать национальные интересы.

«Возможно, что к ним присоединятся Греция и Хорватия, заинтересованные в поставках углеводородов с Украины», - цитирует Сипрова 360.ru.

По мнению эксперта, запрос на российский газ сейчас есть, а ограничения связаны с политическими причинами. Несмотря на то, что санкции направлены против России, страдают от них жители центральной и южной Европы, подчеркнул он.

Ранее США потребовали у Китая прекратить покупать российскую нефть. Пекин ответил отказом и напомнил, что «принуждение и давление ничего не дадут».