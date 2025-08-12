МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Токаев разбил рукой дощечку после получения черного пояса по тхэквондо

Касым-Жомарт Токаев оставил свою подпись на тренировочной дощечке, а затем разбил ее.
Анастасия Бобылева 2025-08-12 15:05:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил черный пояс по тхэквондо. На церемонии вручения он доказал свое мастерство, разбив дощечку.

Черный пояс девятого дана вручил Токаеву президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу. Затем казахстанский лидер подписал тренировочную доску и разбил ее, что можно увидеть на опубликованном видео.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», - сообщает пресс-служба Токаева.

Президент Казахстана подчеркнул, что тхэквондо - это целая философия, в основе которой лежат идеи гармонии, дисциплины и взаимного уважения.

#Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #тхэквондо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 