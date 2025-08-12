Токаев разбил рукой дощечку после получения черного пояса по тхэквондо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил черный пояс по тхэквондо. На церемонии вручения он доказал свое мастерство, разбив дощечку.

Черный пояс девятого дана вручил Токаеву президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу. Затем казахстанский лидер подписал тренировочную доску и разбил ее, что можно увидеть на опубликованном видео.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», - сообщает пресс-служба Токаева.

Президент Казахстана подчеркнул, что тхэквондо - это целая философия, в основе которой лежат идеи гармонии, дисциплины и взаимного уважения.