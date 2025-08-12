Утвержден перечень территорий, за оборону которых дают статус ветерана

Правительство России утвердило перечень территорий, за участие в обороне которых полагается статус ветерана боевых действий.

Всего же в этот перечень вошли 11 административно-территориальных образований - они прилегают к районам проведения спецоперации и подвергались атакам украинских вооруженных формирований.

Четыре из этих регионов вошли в список полностью - это Крым, Белгородская, Брянская и Курская области. Также в отдельно отмечены город федерального значения Севастополь, Анапа, Новроссийск и Геленджик.

Помимо этого, в перечне есть Темрюкский район Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области.