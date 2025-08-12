МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Утвержден перечень территорий, за оборону которых дают статус ветерана

В этот перечень вошло 11 административно-территориальных образований нашей страны.
Тимур Шерзад 2025-08-12 10:20:33
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Правительство России утвердило перечень территорий, за участие в обороне которых полагается статус ветерана боевых действий. 

Всего же в этот перечень вошли 11 административно-территориальных образований - они прилегают к районам проведения спецоперации и подвергались атакам украинских вооруженных формирований. 

Четыре из этих регионов вошли в список полностью - это Крым, Белгородская, Брянская и Курская области. Также в отдельно отмечены город федерального значения Севастополь, Анапа, Новроссийск и Геленджик.

Помимо этого, в перечне есть Темрюкский район Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области.

 

#Оборона #регионы россии #ветеран боевых действий #территориальная оборона #СВО
