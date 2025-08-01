Times: вероятность вымирания человечества из-за ИИ равна минимум 95%

Вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом составляет 95%. К таком выводу пришел бывший инженер Google и Microsoft, а ныне глава Machine Intelligence Research Institute Нейт Соарес, сообщает Life.

«По словам Нейта Соареса, вероятность нашего вымирания из-за искусственного интеллекта составляет «по меньшей мере 95%», если мы продолжим следовать текущему пути», - говорится в публикации The Times.

Ученый также перечислил наиболее вероятные способы уничтожения человечества компьютерным разумом: создание им биологического оружия, заражение населения через мегаполисы или полная потеря контроля над его развитием.

Ранее многочисленные эксперты уже предупреждали о том, что искусственный интеллект развивается слишком бурными темпами.