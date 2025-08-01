МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times: вероятность вымирания человечества из-за ИИ равна минимум 95%

Ученые назвали способы, которыми нейросеть может уничтожить человечество.
Константин Денисов 2025-08-01 21:02:43
© Фото: Ingram Images, Globallookpress

Вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом составляет 95%. К таком выводу пришел бывший инженер Google и Microsoft, а ныне глава Machine Intelligence Research Institute Нейт Соарес, сообщает Life.

«По словам Нейта Соареса, вероятность нашего вымирания из-за искусственного интеллекта составляет «по меньшей мере 95%», если мы продолжим следовать текущему пути», - говорится в публикации The Times.

Ученый также перечислил наиболее вероятные способы уничтожения человечества компьютерным разумом: создание им биологического оружия, заражение населения через мегаполисы или полная потеря контроля над его развитием.

Ранее многочисленные эксперты уже предупреждали о том, что искусственный интеллект развивается слишком бурными темпами.

#в стране и мире #искусственный интеллект #человечество #уничтожение #вымирание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 