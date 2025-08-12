МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рябков: Россия отрезвила Запад выходом из моратория по РСМД

Ранее МИД России объявил, что условия для продолжения одностороннего моратория на развертывание наземных РСМД утратили актуальность.
Дима Иванов 2025-08-12 00:58:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что заявления Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) оказали на Запад отрезвляющий эффект. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», отметив, что есть достоверные данные, подтверждающие достижение ожидаемого результата.

Ранее на прошлой неделе МИД России объявил, что условия для продолжения одностороннего моратория на развертывание наземных РСМД утратили актуальность, и страна больше не считает себя связанной прежними ограничениями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия сохраняет за собой право на размещение таких ракет при необходимости.

Президент Владимир Путин ранее, на заседании Совбеза в конце июня прошлого года, указал, что США не только производят наземные РСМД, но и использовали их на учениях в Дании и на Филиппинах, при этом остается неясным, были ли эти боеприпасы оттуда выведены.

В конце июля появились сообщения СМИ о том, что ВВС США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на базе Лейкенхит в Великобритании, предположительно термоядерные авиабомбы B61-12. Однако ни американские военные, ни власти Великобритании официально эту информацию не подтвердили.

Россия в последние годы фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами сдерживания, в то время как Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

МИД России подчеркивает готовность к диалогу с НАТО на равных условиях, но призывает Запад отказаться от милитаризации континента. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать ее интересам.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал заявление России по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования своевременным на фоне растущих угроз со стороны НАТО.

