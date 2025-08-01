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Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве

Одна из девочек находится в тяжелом состоянии.
Константин Денисов 2025-08-01 17:25:21
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Двух детей госпитализировали после пожара в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Силами пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры спасены 2 детей. Также 1 человек спасен  из квартиры этажом выше. Все переданы для осмотра медикам», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пострадали две девочки в возрасте семи и трех лет. Старшая находится в состоянии средней тяжести, а младшая - в тяжелом.

Пламя охватило квартиру на девятом этаже в десятиэтажном доме. Согласно данным ведомства, дети являются единственными пострадавшими от пожара.

#Москва #в стране и мире #пожар #дети #МЧС РФ
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