Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве

Двух детей госпитализировали после пожара в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Силами пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры спасены 2 детей. Также 1 человек спасен из квартиры этажом выше. Все переданы для осмотра медикам», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пострадали две девочки в возрасте семи и трех лет. Старшая находится в состоянии средней тяжести, а младшая - в тяжелом.

Пламя охватило квартиру на девятом этаже в десятиэтажном доме. Согласно данным ведомства, дети являются единственными пострадавшими от пожара.