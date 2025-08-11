Житель Дагестана с ружьем взял в заложники двух женщин

В Дагестане местный житель, угрожая охотничьим ружьем, удерживал в заложниках двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Уточняется, что 62-летний мужчина взял в заложницы бывшую жену и ее сестру.

«Конфликт произошел ночью в доме бывшей супруги в Тарумовском районе. Мужчина, не смирившийся с разводом, требовал вызвать судью и прокурора», - пишет 360.ru.

Сотрудники правоохранительных органов задержали дагестанца. Его обвинили в захвате заложников с применением оружия.

В настоящее время мужчину заключили под стражу сроком на два месяца.