МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Житель Дагестана с ружьем взял в заложники двух женщин

62-летнего местного жителя Дагестана заключили под стражу на два месяца.
Глеб Владовский 2025-08-11 07:13:57
© Фото: Фемида Дагестана

В Дагестане местный житель, угрожая охотничьим ружьем, удерживал в заложниках двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Уточняется, что 62-летний мужчина взял в заложницы бывшую жену и ее сестру.

«Конфликт произошел ночью в доме бывшей супруги в Тарумовском районе. Мужчина, не смирившийся с разводом, требовал вызвать судью и прокурора», - пишет 360.ru.

Сотрудники правоохранительных органов задержали дагестанца. Его обвинили в захвате заложников с применением оружия.

В настоящее время мужчину заключили под стражу сроком на два месяца.

#в стране и мире #Дагестан #суд #заложники #удержание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 