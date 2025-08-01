МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции начали штрафовать пассажиров рейсов, встающих с места раньше времени

За нарушение можно расстаться с немаленькой суммой.
Константин Денисов 2025-08-01 17:04:41
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

В Турции начали штрафовать пассажиров, которые раньше времени встают со своих мест после посадки. Об этом сообщает издание HavaSosyalMedya.

«Пассажиры, которые встают после приземления до полной остановки воздушного судна, открывают багажные полки или покидают свои места, несмотря на объявления, могут быть подвергнуты административным штрафам», - говорится в публикации.

Прецедент был создан во время посадки рейса авиакомпании Pegasus Airlines по маршруту София - Стамбул. Некоторые пассажиры начали доставать ручную кладь с полок сразу после приземления.

Экипаж вызвал полицию, которая оштрафовала каждого нарушителя на 70 долларов.

#Самолет #Турция #штрафы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 