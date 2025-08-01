В Турции начали штрафовать пассажиров рейсов, встающих с места раньше времени

В Турции начали штрафовать пассажиров, которые раньше времени встают со своих мест после посадки. Об этом сообщает издание HavaSosyalMedya.

«Пассажиры, которые встают после приземления до полной остановки воздушного судна, открывают багажные полки или покидают свои места, несмотря на объявления, могут быть подвергнуты административным штрафам», - говорится в публикации.

Прецедент был создан во время посадки рейса авиакомпании Pegasus Airlines по маршруту София - Стамбул. Некоторые пассажиры начали доставать ручную кладь с полок сразу после приземления.

Экипаж вызвал полицию, которая оштрафовала каждого нарушителя на 70 долларов.