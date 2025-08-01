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В Госдуме раскрыли, кто будет проверять соответствие фильмов традиционным ценностям

В России заработал новый закон, который призван навести порядок в кинематографе.
Константин Денисов 2025-08-01 16:00:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель комитета Госдумы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Ольга Казакова в беседе со «Звездой» разъяснила механизм применения нового закона о проверке фильмов на соответствие традиционным ценностям перед выдачей прокатного удостоверения.

По ее словам, основным посылом является отношение к показанным явлениям. Иными словами, показывать развод, смерть и жестокость можно, если не навязывать мнение о том, что это хорошо.

«Если для нас ценна жизнь, милосердие, гуманизм, а фильм показывает и формирует мнение, что смерть и жестокость лучше, - это отрицание, и показана картина не будет. Если кинолента умышленно принижает и искажает ценности, формируя положительное к этому отношение, - это дискредитация», - сказала Казакова.

Если же лента демонстрирует разведенную пару, то такой статус не должен подаваться как преимущество перед крепкой традиционной семьей.

Что касается проверки контента, то он ляжет на плечи сотрудников Минкульта РФ.

Также Казакова напомнила, что все духовно-нравственные ценности перечислены в указе президента №809.

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