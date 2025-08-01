Путин положительно оценил результаты переговоров России и Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными. Глава государства встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко на острове Валаам.

«Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле. - Прим. ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину?» - сказал российский лидер, отвечая на вопросы СМИ.

Напомним, что в Стамбуле прошли три раунда российско-украинских переговоров, результатом каждого из которых стал обмен пленными. Москва со своей стороны передала Киеву тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.