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Путин положительно оценил результаты переговоров России и Украины

Президент ответил на вопрос о переговорном процессе, отвечая на вопросы СМИ на острове Валаам.
Игнат Далакян 2025-08-01 14:21:57
© Фото: Максим Гучек, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными. Глава государства встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко на острове Валаам.

«Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле. - Прим. ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину?» - сказал российский лидер, отвечая на вопросы СМИ.

Напомним, что в Стамбуле прошли три раунда российско-украинских переговоров, результатом каждого из которых стал обмен пленными. Москва со своей стороны передала Киеву тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

 

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #переговоры #Валаам
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