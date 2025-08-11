На Солнце зафиксировали масштабный выброс плазмы

На Солнце зафиксирован масштабный выброс плазмы. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

«На Солнце произошел комплексный и очень быстрый (взрывной) выброс плазмы, затронувший сразу несколько активных областей в западном полушарии звезды», - говорится в сообщении.

Общая площадь области, которая была затронута выбросом, составила 500 тысяч километров, что является примерно третью от доступного глазу солнечного диска.

Несмотря на то, что эпицентром событий стала область, расположенная на удалении от направления на Землю, есть признаки того, что часть вещества ушла в сторону планеты.

Ученые пообещали предоставить более точные данные в понедельник, 11 августа.

Неделей ранее на Солнце была зафиксирована мощнейшая за 1,5 месяца вспышка.