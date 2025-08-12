Военно-воздушным силам России исполнилось 113 лет

Военно-воздушные силы России 12 августа отметят свой 113-й день рождения. Именно в этот день в 1912 году приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба.

За время своего существования этот род войск прошел путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов. Отрасль активно развивалась, менялась и вышла на лидирующие позиции в мире.

В полной мере свои мастерство и отвагу русские асы продемонстрировали во времена Первой мировой и Великой Отечественной войн. Вместе с ними в историю навсегда вошли имена и инженеров-конструкторов, которые также ковали славу отечественной авиации.

За четыре года Великой Отечественной войны советские летчики совершили более трех миллионов вылетов. 200 тысяч из них были награждены различными орденами и медалями, а 2420 стали обладателями звезды Героя СССР, причем 65 из них -дважды, а Иван Кожедуб и Александр Покрышкин – трижды.

В современной России ВВС вошли в состав Военно-космических сил. По своему предназначению они подразделяются на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а по решаемым задачам на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию, которые являются родами ВВС.

За время проведения спецоперации по защите Донбасса уже 31 российский летчик удостоился звания Героя России.

Сейчас инженеры активно занимаются модернизацией и совершенствованием имеющихся на вооружении самолетов. На основных аэродромах возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных Сил Российской Федерации.

Крупнейшим учебным заведением Минобороны России, которое готовит квалифицированные офицерские кадры для ВВС, является Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Подготовка авиационных инженеров осуществляется, прежде всего, на новую, современную авиационную технику. В двух филиалах академии организована подготовка летных кадров, в частности подготовка летчиков армейской авиации и штурманов для всех родов авиации.

Кроме того, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.К.Серова занимается подготовкой летчиков истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней и военно-транспортной авиации.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.