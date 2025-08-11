Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Писатель Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет. Об этом рассказал его друг и коллега Дмитрий Данилов.

«Да, его не стало», - подтвердил писатель, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

До этого Данилов написал о трагедии в своем телеграм-канале. По его словам, Чижов 11 августа утонул в Балтийском море.

Евгений Чижов родился в Москве в 1966 году. Он написал повесть «Бесконечный праздник» и романы «Темное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли», «Собиратель рая», «Без имени» и другие. Его книга «Перевод с подстрочника» была отмечена премиями «Ясная поляна» и «Большая книга». Также благодаря этому роману писатель получил премию «Венец» Союза писателей Москвы.