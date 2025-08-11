МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЕС направил Киеву третий транш в размере 1,6 млрд евро за счет активов РФ

До этого ЕС уже переводил Украине деньги за счет доходов от замороженных российских активов в июле 2024 и апреле 2025 года.
Анастасия Бобылева 2025-08-11 18:10:15
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Евросоюз направил на помощь Украине 1,6 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

«Третий транш в размере 1,6 миллиарда евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины», -  передает РИА Новости заявление ЕК.

Новый транш «охватывает» доходы, полученные за первую половину 2025 года, пояснили в ведомстве. Сами активы все еще заморожены, но проценты по ним передаются в качестве помощи Украине.

Ранее ЕС уже дважды направлял Киеву деньги, полученные от российских активов. Переводы состоялись в июле 2024 и в апреле 2025 года.

