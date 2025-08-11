МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соцфонд обязали в два раза быстрее рассматривать заявления на маткапитал

Если же понадобятся дополнительные документы, заявление будут рассматривать на протяжении 12 дней вместо прежних 20.
Анастасия Бобылева 2025-08-11 16:37:37
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Соцфонд теперь будет рассматривать заявления на материнский капитал за пять дней вместо прежних десяти. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В тех же случаях, когда требуются дополнительные документы, срок рассмотрения составит 12 дней вместо прежних 20.

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг», - цитирует слова Мишустина 360.ru.

Ранее в Орловской области беременные школьницы получили право на выплату в 100 тысяч рублей. Также указ распространяется на студенток очного отделения колледжей и вузов.

#в стране и мире #дети #михаил мишустин #материнский капитал #маткапитал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 