Соцфонд обязали в два раза быстрее рассматривать заявления на маткапитал

Соцфонд теперь будет рассматривать заявления на материнский капитал за пять дней вместо прежних десяти. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В тех же случаях, когда требуются дополнительные документы, срок рассмотрения составит 12 дней вместо прежних 20.

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг», - цитирует слова Мишустина 360.ru.

Ранее в Орловской области беременные школьницы получили право на выплату в 100 тысяч рублей. Также указ распространяется на студенток очного отделения колледжей и вузов.