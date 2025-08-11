МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ПСБ снизил ставки по программам военной ипотеки

ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки, семейной военной ипотеки и программам рефинансирования.
2025-08-11 16:01:32
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Банк ПСБ снизил ставки по программам военной ипотеки. На приобретение новостройки и вторичного жилья ставки снижены на 5 процентных пунктов: ставка 20% годовых действует для держателей зарплатных карт ПСБ, 20,6% - для остальных клиентов. Максимальная сумма кредита увеличена до 1,86 млн рублей. По программам рефинансирования ставка снижена на 3,5 п.п. - до 22,5%, а сумма кредита увеличена до 1,58 млн руб.

По программе «Семейная военная ипотека» размер первоначального взноса составляет 20%, а сумма кредита увеличена до 5,125 млн руб., что делает программу более доступной для молодых семей. Также по программе «Рефинансирование. Семейная ипотека» размер максимальной суммы
кредита увеличен до 80% от оценочной стоимости приобретенной квартиры и составляет 5,1 млн руб. Ставка по этим двум программам составляет 6% годовых.

«Сегодня ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке
военной ипотеки с объемом портфеля 107 млрд рублей. И в ближайшее время, в условиях снижения ключевой ставки, мы ожидаем постепенного оживления спроса на этом рынке. Мы снизили ставки по военной ипотеке и начинаем проводить сделки на новых условиях. Также мы улучшили неценовые параметры программ с тем, чтобы у клиентов была возможность выбрать наиболее удобный и доступный вариант сделки. Такой гибкий подход позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит на более выгодных условиях», - отметила Марина Заботина, директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ.

ПСК 20,001-21,699%. Процентная ставка 20,0% годовых для зарплатных клиентов ПСБ и 20,6% годовых для внешних клиентов по программам «Вторичный рынок. Военная ипотека» и «Новостройка. Военная ипотека», первоначальный взнос 0-90%, при этом накопления, указанные в свидетельстве участника накопительно-ипотечной системы (при наличии), должны быть использованы в качестве первоначального взноса в полном объеме.

ПСК 6,001-6,184%. Ставка 6,0% годовых по семейной военной ипотеке, первоначальный взнос - от 20%.

ПСК 6,001-23,314% по программам рефинансирования военной ипотеки. Ставка 22,5% годовых по программе рефинансирования военной ипотеки. Ставка 6,0% годовых по программе рефинансирования семейной военной ипотеки. Максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы.

Подробная информация - на www.psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 11.08.2025. Кредит предоставляется ПАО «Банк ПСБ». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251.

#ипотека #Военная ипотека #ПСБ #банк #НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ #ставка по ипотеке
