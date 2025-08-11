Москвичам пообещали теплую погоду к концу недели

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает потепление к концу недели. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Дожди пойдут на убыль с четверга. В пятницу и субботу осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха приблизится к отметке 25 градусов, это то, что касается Москвы. По (Московскому - Прим. ред.) региону - 20-25 градусов», - уточнила собеседница телеканала.

Позднякова также отметила, что появление урагана на территории Москвы и Подмосковье в ближайшее время исключено. Однако понедельник будет самым ненастным в плане непогоды на этой неделе.

«Дожди местами могут даже приобретать категорию сильные, но никакого экстремального события не ожидается, потому что для августа - это типичная погода. При грозе возможны порывы ветра до 12-15 метров в секунду, но это крайне локальное явление и вообще свойственное грозовой деятельности в августе месяце. Поэтому никакой ураган не подходит к той погоде, которую мы ожидаем сегодня», - уточнила метеоролог.

Ранее Позднякова сообщала, что вторая декада августа в Москве будет менее теплая, чем первая, стоит ожидать заметно более прохладных ночей.