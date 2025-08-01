Последствия селя в КБР показали с высоты птичьего полета

В самом высокогорном городе России Тырныаузе повторно сошел селевой поток с реки Герхан-Суу из-за прошедшего в горах сильного дождя. В этот раз селевых масс оказалось больше, и они затопили не только центральную площадь города, но и прорвались в здание администрации.

На опубликованном видео можно заметить последствия, а также запечатлен сам момент схода.

На данный момент мост по федеральной трассе закрыт для проезда, людям приходится ходить в сапогах. Сейчас организован объезд для транспорта.

Также остается угроза новых сходов. Жителей и туристов призывают покинуть опасные районы. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии рекомендовало выехать как можно скорее тем, у кого имеются билеты на 1-3 августа.

Из зоны риска уже эвакуированы более 1 000 человек. Для них специально организовали пункты временного размещения в школах сел Былым и Кенделен, а также в лицее самого Тырныауза.