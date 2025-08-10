В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма на высоту три километра

Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту более трех километров, пишет телеканал NHK. Извержению присвоили уровень опасности 3 и призвали население быть осторожными.

По данным телеканала, ожидается выпадение большого количества вулканического пепла в некоторых городах юго-западных префектур Миядзаки и Кагосима.

«Небольшие вулканические обломки могут быть разнесены ветром в районе примерно в 14 километрах к северо-востоку от кратера», - отмечается в материале.

Вулкан начал извергаться в конце июня, до этого он проявлял активность семь лет назад. Местные власти также предупреждают об опасности выброса потока лавы.