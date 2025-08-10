Прокуратура взяла под контроль задержки и отмены авиарейсов из Калининграда

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в аэропорту Храброво Калининграда. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Известно, что 9 августа были задержаны 22 рейса и три отменены.

«Задерживаются рейсы на вылет в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву», - предупреждает прокуратура.

Отмечается, что с опозданием прибудут рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

В сообщении указывается, что транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Сам калининградский аэропорт работает в штатном режиме.