Прокуратура взяла под контроль задержки и отмены авиарейсов из Калининграда

Виктория Бокий 2025-08-10 03:00:17
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в аэропорту Храброво Калининграда. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Известно, что 9 августа были задержаны 22 рейса и три отменены.

«Задерживаются рейсы на вылет в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву», - предупреждает прокуратура.

Отмечается, что с опозданием прибудут рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

В сообщении указывается, что транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Сам калининградский аэропорт работает в штатном режиме.

#Аэропорт #Калининград #задержка рейсов #Авиарейсы #Храброво #Северо-Западная транспортная прокуратура
