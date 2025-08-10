При задержании поджигателя в Архангельской области погиб полицейский

Сотрудник полиции погиб, еще один получил ранение при задержании подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге в Архангельской области.

Об инциденте в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба управления окружной транспортной полиции.

«В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

Стрелявшего задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения. Его причастность к поджогу релейного шкафа устанавливают следователи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».