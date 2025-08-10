МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эмма Томпсон утверждает, что когда-то отказала Трампу в свидании

Актриса уверенна, что, сказав «да», она изменила бы ход истории Америки.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 17:55:57
© Фото: Nick Zonna Keystone Press Agency, Global Look Press

Британская актриса Эмма Томпсон однажды отказалась от предложения будущего президента США Дональда Трампа сходить на ужин. Об этом она рассказала в интервью газете The Telegraph, передает aif.ru.

Отмечается, что все случилось во время съемок фильма «Основные цвета» в 1998 году. Тогда Трамп позвонил Томпсон и пригласил ее на свидание.

«Он сказал: "Привет, это Дональд Трамп". Я подумала, что это шутка, и спросила: "Чем я могу вам помочь?" Затем он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать". Я сказала: "Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню"», - приводит газета слова актрисы.

Томпсон заявила, что могла бы изменить ход американской истории, если бы пошла на то свидание. Почему именно она упустила такой шанс, актриса не рассказала.

Незадолго до этого события Трамп расстался со своей второй женой Марлой Мейплз, а Томпсон разорвала отношения со своим партнером Кеннетом Бранной.

#актриса #Дональд Трамп #свидание #эмма томпсон
