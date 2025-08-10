Два боксера умерли в Японии после боев на одном турнире

Два боксера погибли в Японии после участия в одном турнире. Спортсменам было по 28 лет, оба получили серьезные травмы во время своих боев, сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в соцсети Х.

«WBO скорбит в связи со смертью японского боксера Хиромасы Уракавы, который скончался от травм, полученных во время боя. Эта душераздирающая новость пришла после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою в том же карде», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Котари перенес срочную операцию, но вскоре все же скончался. Уракава отправился в нокаут и уже не смог подняться.

После случившегося Японская боксерская комиссия сократила продолжительность всех титульных боев с 12 до 10 раундов и усилила контроль за состоянием здоровья спортсменов.

