Два боксера умерли в Японии после боев на одном турнире

После случившегося Японская боксерская комиссия сократила продолжительность титульных боев до 10 раундов.
Ян Брацкий 2025-08-10 16:56:14
© Фото: Sunan Wongsa-nga Ingram Images Global Look Press

Два боксера погибли в Японии после участия в одном турнире. Спортсменам было по 28 лет, оба получили серьезные травмы во время своих боев, сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в соцсети Х.

«WBO скорбит в связи со смертью японского боксера Хиромасы Уракавы, который скончался от травм, полученных во время боя. Эта душераздирающая новость пришла после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою в том же карде», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Котари перенес срочную операцию, но вскоре все же скончался. Уракава отправился в нокаут и уже не смог подняться.

После случившегося Японская боксерская комиссия сократила продолжительность всех титульных боев с 12 до 10 раундов и усилила контроль за состоянием здоровья спортсменов.

Ранее российский боец смешанных единоборств Иван Паршиков едва не погиб, получив удар током, когда схватился за столб с осветительными приборами. Инцидент произошел в марте 2025 года на турнире AFC 37 во Вьетнаме. Спортсмен хотел эффектно отпраздновать победу и спрыгнуть в бассейн, но навзничь упал с ринга и вывихнул плечо.

